صدمة بعد وفاة الناشطة الحقوقية فاطمة الزهراء عامر

هبة بريس : وجدة

توفيت مساء أمس السبت 05 مارس الجاري بمدينة وجدة، الناشطة الحقوقية والمشتغلة في مهن التمريض فاطمة الزهراء عامر بعد أن تم العثور عليها بأحد الشقق المكترية جثة هامدة.

وحسب مصادر مقربة، فالشابة ذات 32 سنة من عمرها وهي من مواليد مدينة جرادة، عثر ليها متوفية بأحد الشقق للسكن الاقتصادي التي اكترتها المتواجدة بالقرب من ولاية جهة الشرق بوجدة، بعد أن فقدوا التواصل معها عبر الهاتف، ليتم اخبار مصالح الأمن والوقاية المدنية في انتظار التشريح الطبي لمعرفة ملابسات وظروف الوفاة.

وهذا، لقيت خبر وفاتها صدمة كبيرة في صفوف أقاربها ومعارفها واصدقائها الطلبة والأساتذة بجامعة محمد الأول بوجدة، لما عرف عليها من مواقفها وتدويناتها الثابتة ومقالات رأي في مجال حقوق الإنسان من حراك الريف إلى حراك جرادة ثم نضالها لإلغاء التعاقد لاشتغالها بمهن التمريض بأحد المصحات الخاصة بالتعاقد.

كما نعاها الأستاذ الجامعي عباس بوغالم في تدوينة مؤثرة ” علمت صباح اليوم بالنبأ الفاجعة، نبأ وفاة الطالبة الباحثة فاطمة الزهراء عامر، طالبة بالفوج الأول من ماستر الديناميات الجديدة لحقوق الإنسان بوجدة.

انه لمصاب جلل ان تخطف يد المنون شابة في مقتبل العمر، مغعمة بالحيوية والعطاء والاجتهاد وبالاقبال على الحياة بابتسامتها الدائمة والمميزة..آلمنا خبر رحيلك فاطمة الزهراء وهز كياننا.. ولانملك الا القبول بقضاء الله وقدره، ولا نقول إلا ما يرضي الله.. نسأل الله ان يتقبلك بقبول حسن وان يسكنك فراديس جنانك، ويلهمنا وذويك وسائر محبيك وزملائك في ماستر الديناميات الجديدة لحقوق الانسان الصبر على فراقك..”

وكانت آخر تدوينة لها على حسابها الخاص بالفيسبوك بتاريخ 27 دجنبر 2021 سطرت فيها ” أن تخسر شخصا بسبب الموت، إيلاما بخسارته لانعدام الثقة، الموت يقضي على المستقبل فقط، لكن الخيانة تقتل الماضي أيضا”

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