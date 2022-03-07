روسيا توقف إطلاق النار وتفتح ممرات إنسانية من عدة مدن أوكرانية
هبة بريس - وكالات
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وقف إطلاق النار بدءا من الساعة العاشرة صباحا، لتأمين ممرات إنسانية من كييف، ماريوبول، خاركوف، سوم – جومشافت، بعد طلب توجه به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وطلبت الوزارة من الجانب الأوكراني استيفاء شروط إنشاء ممرات إنسانية وضمان انسحاب السكان المدنيين والمواطنين الأجانب.
وأضافت الوزارة أنه ستتم مراقبة العملية من خلال طيارات بدون طيار، حيث لن يكون أمام الجانب الأوكراني أي حجج لاتهام الجانب الروسي بالإخلال بالاتفاقية.
ونوهت الوزراة إلى أنه أنه يتم إرسال جميع المعلومات المتعلقة بإنشاء الممرات الإنسانية في أوكرانيا إلى الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى.
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17 تعليقات
من أين جاءتكم الانسانية
وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم
بوتين مجرد بشر مثله مثل كل البشر لا أحد يستطيع ان يدمر العالم لأن العالم أو الكون كله عنده رب يحميه هو وحده من يستطيع ذلك هو ذو العرش المجيد ذا البطش الشديد و فعال لما يريد…
بوتين إن أراد الله ان يخسف به الأرض هو وسلاحه وروسيا بأكملها لفعل ذلك .عليه بوقف اطلاق النار .اتقوا الله لاخوف إلا منه سبحانه وتعالى..
لماذا هذا التشرد للمدنيين بقوله تعالى:« الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ»..
لا يمكن لأحد أن يمحو العالم مهما بلغت قوته، إلا الله عز وجل فهو من بدأ خلق العالم وهو من يمحيه، وكفانا من تضخيم وتعظيم لقوة الغرب حتى أصبحنا نشعر أننا نعيش تحت رحمتهم فالحكم لله وحده القوي وهو خير الحاكمين.
«و مكَروا و مكر الله و الله خير الماكرين». كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. الله خالق كل شيء و هو على كل شيء وكيل…
مستحيل حلف الأطلسي والناتو يهجم على روسيا لانها بين اندلاع حرب عالمية تدثالثة وهم الخاسرين فيها عسكريا واقتصاديا، بوتين سوف يستولي على اوكرانيا كاملا ويعاقبوه بالعزل عالميا وبالعقوبات..
خطوة إيجابية من روسيا لوقف النار اتجاه المدنيين .بوتين هدد بالسلاح النووي فقط كرد فعل على الولايات المتحدة الأمريكية التي حركت قاذفاتها الموجدة في النرويج أي أنه يريد إرسال رسالة للولايات المتحدة الأمريكية..
إنها الملحمة الكبرى التي حكى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام المسلمون يحاربون مع الروم يعني أروبا و أمريكا وينصرنا الله بعدها يقع خلاف بين الصليبين والمسلمين وتكون حرب نهاية العالم. الله يدير الخير لم يتبقى إلى ايام معدودات ههه..
لماذا ادان مجلس الأمن و الجمعية العامة للأمم المتحدة الغزو الروسي لاوكرنيا و لم يفعل ذلك مع إسرائيل احتلالها غزة و الضفة أو أمريكا احتلالها العراق.وباكستان. …
من حق روسيا ان تحمي حدودها البرية والجوية لانها رأت خطر توسع الناتو على حدودها التي كانت تعتبر من قبل الاتحاد السوفياتي..
امريكا وعملائها من الارويين زرعو الفخ في اوكرانيا لكي ينتقموا من روسيا ولكن روسيا قوية من امريكا وستقضي عليهم حتما..
رغم توقف روسيا عن قصف اوكرانيا وذالك احتراما للمدنيين للخروج منها فإنها حتما تستمر في القصف لحين تحقق شروطها كاملة ..
لماذا لم تستطع أمريكا والحلفاء« الناتو »الدخول في الحرب ضد روسيا ؟ هل هو خداع لاوكرانيا ام ماذا وراء ذالك..؟؟!!!!
اوكرانيا هزمت في المعركة وستسقط عاجلا ام اجلا ويجب ان تنهي هذا الحلف اللعين . وامريكا يجب ان تنتهي ايضا وحلفاؤها..
حرب روسيا على أوكرانيا وبعدها الصين وتايوان إنما هي رسالة موجهة للنظام العالمي وعلى النظام العالمي اما أن يغير من سياسة الأنجلو صهيونية المتغطرسة في الأرض او إن الأمور ستذهب إلى ما لا تحمد عقباه…
املنا في انهاء هاته الحرب على أكرانيا ويجب على هاته الاخيرة ان تركع لنضرتها روسيا والدخول في تحالف معها بدل الغرب وامريكا..