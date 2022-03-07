روسيا: أوكرانيا تخطط لضرب مفاعل نووي واتهامنا بقصفه

هبة بريس - وكالات

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن المخابرات الأوكرانية تستعد لتنفيذ استفزازات عبر تلوث إشعاعي محتمل في منطقة خاركوف.

وأوضحت الوزارة في بيان، فجر الإثنين، أن جهاز الأمن الأوكراني وكتيبة “آزوف” يخططان لتفجير مفاعل في منشأة نووية تجريبية في خاركوف التي تشهد اشتباكات بين الجيش الأوكراني والقوات الروسية.

وأضافت أنه سيتم اتهام القوات المسلحة الروسية باستهداف المنشأة بهجوم صاروخي.

فيما لم يتسن على الفور الحصول على تأكيد من الجانب الأوكراني.

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