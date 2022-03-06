كوريا الشمالية تعلن أنها أجرت اختبارا لقمر صناعي استطلاعي

هبة بريس _ وكالات

أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأحد، بأن كوريا الشمالية أجرت تجربة على قمر صناعي استطلاعي يوم أمس، وذلك بعد يوم واحد مما وصفته دول مجاورة بأنه إطلاق صاروخ باليستي باتجاه بحر اليابان.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية إنه ي عتقد أن الصاروخ سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، بعد أن قطع حوالي 300 كيلومتر على ما يبدو في مسار منخفض، ووصل إلى ارتفاع حوالي 550 كيلومترا.

وأجرت كوريا الشمالية، أيضا، يوم الأحد الماضي، اختبارا لتطوير نظام أقمار صناعية للاستطلاع.

وأطلقت بيونغ يانغ قذائف تسع مرات هذا العام، لكنها لم تختبر الأسلحة خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين التي استمرت 17 يوما حتى 20 فبراير الماضي

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن الإدارة الوطنية لتطوير الفضاء الجوي وأكاديمية علوم الدفاع في كوريا الشمالية “أكدا على موثوقية نظام إرسال واستقبال بيانات القمر الصناعي”.

وفي شهر يناير الماضي، ألمحت كوريا الشمالية إلى أنها ستستأنف التجارب النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، قائلة إنها يمكن أن تستأنف جميع “الأنشطة” التي تم تعليقها مؤقتا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0