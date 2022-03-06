الغلاء ..مغاربة يخرجون من جديد للاحتجاج

2022-03-06 / 10:37 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

نظم عدد من نشطاء والمواطنين وقفات احتجاجية اليوم الأحد في عدد من المدن المغربية، ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية .

الاحتجاجات التي عرفتها عدد من المدن، رفع فيها المحتجون شعارات منددة بعدم تدخل الحكومة لوضع حد للارتفاع الصاروخي للأسعار ، والذي ساهم في ضرب القدرة الشرائية للمواطن المغربي البسيط.

الوقفات شاركت فيها عدد من الهيئات الوطنية، تأتي بعد حوالي أسبوعين من تنظيم الجبهة لاحتجاجات مماثلة تزامنا مع الذكرى الحادية عشرة لانطلاق حركة 20 فبراير.

وتأتي هذه الاحتجاجات استجابة لدعوة أطلقتها الجبهة الاجتماعية المغربية، للضغط على الحكومة من أجل ”التراجع عن الزيادات الصاروخية في العديد من المواد الحيوية”، وبـ”الزيادة في أجور الشغيلة من عمال وموظفين”.

وقالت الجبهة أن هذه الاحتجاجات تأتي كذلك ردا على “تجاهل المسسؤولين للمطالب الملحة للشعب المغربي، واستمرارهم في تطبيق نفس السياسات”

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‫3 تعليقات

  1. الحكومة تقول ان الاسعار تابثة وليس هناك زيادات في المواد الغذاىية بينما الواقع في الاسواق ليس ذلك فالاسعار ملتهبة مثلا الدجاج 23 درهم للكيلو البيض واحد درهم وعشرون سنتم للواحدة الطماطم تمانية الى عشرة دراهم لكج الخ يجب الضرب على ايدي المضاربين الذين يستغلون مثل هذه المناسبات بالمساس على القدرة الشراىية للمواطنين المستضعفين

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