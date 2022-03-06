وفاة شاب بعد تناول “200 كوب قهوة

2022-03-06 / 10:18 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

توفي مدرب رياضي في بريطانيا بعد أن تناول ما يعادل 200 كوب من القهوة وفشل محاولات إسعافه.

وقال موقع ياهو نيوز إن توم مانسفيلد (29 عاما) كان قد اشترى كيسا يحتوي على 100 غرام (3.5 أونصة) من مسحوق الكافيين من شركة مكملات غذائية بريطانية، وهو مسحوق يستخدمه الرياضيون لتحسين أدائهم في التمارين.

ولسوء الحظ، فشل المدرب الشخصي في تقدير الحصة المناسبة، ليتناول أكثر بكثير من الجرعة الموصى بها وهي بين 60 و300 ملغم (0.002 و 0.01 أوقية). ويشير تقرير الطبيب الشرعي إلى أنه شرب 5 غرامات (0.2 أونصة).

أفادت بي بي سي نيوز أنه شعر بتسارع نبضات قلبه وبدأ يمسك بصدره ثم بدأت فقاعات تخرج من فمه، ثم وصل المسعفون إلى منزله وحاولوا لمدة 45 دقيقة إنعاشه لكنه فارق الحياة.

وأظهر الفحص الطبي أن مستويات الكافيين في دمه بلغت 392 ملغم للتر الواحد من الدم، في حين أن المستوى النموذجي للقهوة هو من بين 2 إلى 4 ملغم لكل لتر، مما يعني أنه استهلك ما يصل إلى حوالي 200 كوب.

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