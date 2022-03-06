تيزنيت : الدرك يحبط عملية تهريب طن ونصف من المخدرات

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكن المركز القضائي لتزنيت، اليوم الأحد 6 مارس الجاري، من إحباط عملية تهريب حوالي طن ونصف من مخدر القنب الهندي وأوراق “طابا” كانت محملة على متن سيارة رباعية الدفع.

وذكر مصدر أمني، أن العناصر الدركية نصبت كمينا محكما مكن من شل حركة العربة المحملة بالمخدرات على مستوى جماعة سيدي بوعبدللي بمنطقة آيت براييم، في وقت تمكن السائق من الفرار.

وحجزت العناصر الأمنية السيارة، وفتحت بحثا معمقا قصد تحديد هوية المتورط الرئيسي من أجل توقيفه وكذا الكشف عن كافة بقية المتورطين الذين يحتمل صلتهم بهذه القضية

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