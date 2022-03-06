An Aero L-39C Albatros aircraft from Ukraine Air Force flies over Lviv, western Ukraine, on March 4, 2022. - The Russian army occupied on March 4, 2022 the Ukrainian nuclear power plant of Zaporozhie (south), the largest in Europe, where bombings in the night have raised fears of a disaster as more than 1.2 million people have fled Ukraine into neighbouring countries since Russia launched its full-scale invasion on February 24, United Nations figures showed on March 4, 2022. (Photo by Daniel LEAL / AFP)

روسيا تحذر الجميع بشأن انتشار المقاتلات الأوكرانية

2022-03-06 / 9:45 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

حذّرت روسيا، الأحد، البلدان المجاورة لأوكرانيا من مغبة استقبال طائرات مقاتلة لكييف تمهيدا لاستخدامها ضد القوات الروسية، متّهمة رومانيا بأنها سمحت بهبوط تلك المقاتلات.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشنكوف، إن بعض الطائرات المقاتلة الأوكرانية، أعادت انتشارها في رومانيا والدول الأخرى المجاورة لأوكرانيا، التي لم يحددها.

وجاء في بيان عبر الفيديو لكوناشنكوف أنه “يمكن اعتبار استخدام شبكة المطارات في هذه البلدان لكي تشكل قاعدة لمقاتلات عسكرية أوكرانية واستخدامها لاحقا ضد القوات الروسية تورطا لهذه البلدان في نزاع مسلّح”.

وقال كوناشنكوف إن مقاتلات أوكرانيا الجاهزة للقتال دُمّرت “كلها عمليا”.

ويطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوى الغربية بفرض حظر للطيران في أجواء اوكرانيا لتجنيب البلاد مزيدا من الضربات الجوية الروسية.

وسبق أن حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن موسكو ستعتبر إقدام أي بلد على فرض حظر تحليق في أجواء أوكرانيا بمثابة انخراط في النزاع العسكري.

وأعلن زيلينسكي، أن ضربات صاروخية روسية دمّرت الأحد، مطار فينيتسيا في وسط أوكرانيا

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تعليق واحد

  1. يجب تحكيم لغة العقل والتبصر وايقاف الاقتتال الذي دمر المدن والحواضر وشرد الاسر وقتل الابرياء من المدنيين العزل ونشر الرعب والترويع في النفوس وتسبب في ازمة اقتصادية عالمية كان من الممكن تجنب هذه النيران الحارقة وهذه الدماء التي تسيل من خلال الهداية الى سلك الطرق الدبلوماسية والحوار الهادى والبناء لطفا بهذا العالم الذي عانى الكثير من جاىحة كورونا ونحن على ابواب التخلص منها حتى تفاجا العالم باشتعال نار الفتيل كفانا حروب احزان وماسي ماذا سنخسر لو تعايش ابناء ادم في امن وسلام وتقبل بعضنا الاخر الحياة قصيرة اتركونا نعش حياتنا في امن واطمىنان ونستمتع بايامها الجميلة الحلوة كفانا حروب كفانا اقتتال كفانا الام وماسي الحياة جميلة علينا ان نستمتع بها ولا نحرم انفسنا منها هذا هو نداى للعقلاء في هذا العالم

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