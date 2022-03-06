إصابة 22 مشجعا في اشتباكات خلال مباراة كويريتارو وأطلس غوادالاخارا

2022-03-06 / 9:38 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أفادت السلطات المكسيكية، اليوم الأحد، بأن 22 شخصا على الأقل أصيبوا، أمس السبت، في اشتباكات بين المشجعين خلال مباراة في الدوري المكسيكي لكرة القدم توقفت في كويريتارو وسط البلاد.

وقالت خدمات الحماية المدنية إن شخصين أصيبا بجروح خطيرة خلال هذه المباراة التي جمعت بين كويريتارو وضيفه وأطلس غوادالاخارا، نافية الشائعات على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي التي تحدثت عن وفيات عدة.

واندلعت الاشتباكات في المدرجات في الدقيقة 63 من المباراة وأرغمت حراس الأمن القلائل الذين كانوا في الملعب على السماح للجمهور بالهروب إلى ارضية الملعب، مما تسبب في الوقف الفوري للمباراة، وعاد اللاعبون إلى غرف الملابس في وقت كان كويريتارو متقدما 1-صفر.

وأعلنت رابطة الدوري المكسيكي تعليق جميع المباريات المقرر إجراؤها اليوم الأحد في إطار المرحلة التاسعة، ورد رئيس الرابطة، ميكيل أريولا، بقوله “إن المسؤولين عن عدم وجود إجراءات أمنية في الملعب سيعاقبون بطريقة نموذجية”.

وطالب نادي أطلس في بيان بفتح تحقيق لتحديد المسؤولية عن أعمال العنف، كما أدان نادي كويريتارو أعمال العنف هذه في ملعبه، وتشترك المكسيك في استضافة كأس العالم 2026 مع الولايات المتحدة وكندا

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تعليق واحد

  1. هذا هو وضع الملاعب مع وجود جمهور مشاغب وسط الامنين من بقية الجمهور الذي اتى من اجل المتعة والفرجة هذه معضلة تعاني منها اغلبية الدول

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