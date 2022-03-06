عضو في الكنيسيت: إسرائيل لن تصبح أوكرانيا

2022-03-06 / 9:34 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

قال العضو في الكنيست الإسرائيلي نير بركات إن إسرائيل لن “تصبح أوكرانيا الشرق الأوسط”، وشدد على أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك قنبلة نووية.

وأجرى عضو البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” عن حزب الليكود المعارض، جولة خاصة على الحدود اللبنانية مع 13 رئيس بلدية ومجلس من المنطقة الشمالية الإسرائيلية.

ونقلت القناة العبرية السابعة عن بركات أنه “يوجد في لبنان ما يزيد عن 250 ألف صاروخ نصبتها إيران حول دولة إسرائيل، والقادة الإيرانيون يعملون على تدمير إسرائيل ويواصلون تطوير قنبلة ذرية”.

ودعا المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على إيران، وعدم توقيع اتفاق نووي جديد معها ورفع العقوبات عنها.

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