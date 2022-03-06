بولندا: لن نرسل طائراتنا إلى أوكرانيا

2022-03-06 / 9:29 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أكدت بولندا، اليوم الأحد، أنها لن ترسل طائرات “ميغ 29” المتواجدة لدى قواتها إلى أوكرانيا وأنها لن تسمح باستخدام مطاراتها في النزاع.

قال مكتب رئيس الوزراء البولندي إن “بولندا لن ترسل طائراتها المقاتلة إلى أوكرانيا ولن تسمح باستخدام مطاراتها” في النزاع الحاصل مع كييف.

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء البولندي بعد تقارير أمريكية، نشرت أمس السبت، ذكر فيها أن أمريكا وبولندا تدرسان صفقة لتوفير طائرات مقاتلة لأوكرانيا.

وقال 4 مسؤولين أمريكيين لصحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، التي كانت كشفت لأول مرة عن المناقشات، أن البلدين يجريان محادثات حول ترتيب من شأنه أن ترسل بولندا طائرات مقاتلة “ميغ 29” أمريكية الصنع مستخدمة إلى أوكرانيا.

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