Fighters of the Ukrainian Territorial Defence Forces, the military reserve of the Ukrainian Armed Forces, stand guard on the position at Independence Square in Kyiv on March 2, 2022. - The fate of the EU is at stake in Ukraine, said the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, while Ukrainian President Volodymyr Zelensky, who calls for integration "without delay" of his country to the EU, asked Europeans to "prove that they are with Ukraine. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP)

20 ألف أجنبي تطوعوا للقتال في أوكرانيا

2022-03-06 / 7:56 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلن قرابة 20 ألف مقاتل أجنبي استعدادهم للتطوع من أجل مساعدة أوكرانيا على محاربة روسيا، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأوكراني، الأحد.

وقال دميترو كوليبا، لقناة “سي أن أن” الأميركية “بلغ عددهم حالياً حوالي 20 ألفاً وهم يتحدرون بشكل أساسي من دول أوروبية”.

واعتبر أن “الكثير من الأشخاص يكرهون روسيا” منذ سنوات، لكنهم لم يجرؤوا على معارضتها.

وأضاف “عندما شاهد الناس أن الأوكرانيين يقاتلون وأنهم لم يستسلموا، اندفعوا إلى الالتحاق بالقتال”.

وإذ قال وزير الخارجية الأوكراني إنه “يدرك هذه الحاجة للقتال”، أكد أن “الأهم” هو تلقي مساعدة “سياسية واقتصادية وعسكرية” من بقية دول العالم، وخصوصا الدفاع الجوي”.

وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في أواخر فبراير تشكيل “فرقة دولية” من المتطوعين للمساعدة في صد الغزو الروسي. ودعا الأجانب الراغبين في الالتحاق بالمعركة، للتواصل مع سفارات أوكرانيا في بلدانهم.

وسمحت الدنمارك لمواطنيها بالمشاركة، وكذلك وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس. لكن قائد هيئة أركان القوات المسلحة البريطانية، الأميرال توني راداكين، اعتبر الأحد، أنه “من غير القانوني وغير المفيد” للشعب البريطاني التوجه إلى أوكرانيا للقتال.

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