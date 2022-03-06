مختصون يبرزون تداعيات الحرب “الروسية-الأوكرانية” على الاقتصاد المغربي

هبة بريس-ادريس بيگلم

بعد اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية، ظهرت مؤشرات أزمات إقتصادية جديدة تنظاف للمخلفات الاقتصادية التي أحدثتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، ويتخوف العالم من تعمق الأزمة الاقتصادية بسبب تأثيرات الحرب الروسية على أوكرانيا، على المديين القريب والمتوسط.

وتتمظهر الأزمة التاتجة عن هذه الحرب جلية في قطاعات إقتصادية أساسية كقطاع الطاقة والمحروقات والمنتجات الفلاحية، حيث يستمر ارتفاع اسعار النفط والغاز بسبب هذه الأزمة ليلامس شعر البرميل 120 دولارا بينما يتوقع الخبراء أن يتجاوز سقف 150 دولارا للبرميل في حالة ما استمرت الحرب.

وعلى غرار باقي دول العالم ستمتد شضايا الحرب الاقتصادية لتصل إلى المغرب، حيث سيتأثر بارتفاع أسعار المحروقات وأسعار القمح في السوق الدولية بسبب الحرب على اوكرانيا التي كان يستورد منها نسبة مهمة من حاجياته، وكذلك من روسيا، وهو الأمر الذي سيخيم سلبا على الاقتصاد الوطني وسيفرض على الحكومة اتخاد إجراءات عاجلة كبيرة للحد من تداعيات هذه هذه الحرب على الإقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي، المهدي فقير أن التداعيات المباشرة للحزب على الاقتصاد المغربي تتمثل أساسا في عدم استطاعة المغرب توريد ما يربو عن 35%، من القمح الذي يستورده المغرب من أوكرانيا وروسيا، ما يستدعي البحث عن بدائل أخرى في السوق الدولية والتي ستكون مرتفعة في سعرها ما سيؤثر على ميزانية الدولة، كما سيحرم المغرب من السيرورة الطبيعية للمبادلات التجارية مع اوكرانيا وروسيا اذا استمرت الحرب، كما أن العقوبات الدولية على روسيا ستؤثر على الأسواق العالمية، مما سيؤدي إلى تزايد الإنفاق على الواردات التي سترتفع أثمانها خاصة المرتبطة بالطاقة، الأمر الذي سيكلف ميزانية الدولة الكثير وسيقلص من احتياطاتها من التقد الاجنبي بشكل كبير حسب المتحدث.

واعتبر المحلل الاقتصادي في تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، أن الحديث عن كون الاقتصاد المغربي هو الأكثر تضررا من بين الاقتصادات العربية والأفريقية، كلام غير دقيق، ومن الصعب القول بمثل هذه الاستنتاجات، حيث هناك دول تعتمد أكثر على القمح الروسي والأوكراني ومنها دولة مصر أكبر مورد للقمح في العالم، وستتضرر أكثر من المغرب.

ولفت مهدي فقير إلى أن المغرب شرع في توفير بدائل متعددة وهيكلية قبل هذه الأزمة، حيت دعا الملك محمد السادس في افتتاح الدورة التشريعية لاكتوبر 2021، إلى ضرورة توفر المغرب على احتياطيات استراتيجية من الطاقة ومن المواد الأولية وبالأساس القمح ومشتقاته، لمحاربة الجفاف والظروف الطارئة.

وختم المحلل الاقتصادي حديثه، بالتأكيد على ضرورة السعي في أقرب الأجال لتزويد المغرب بالمراد الطاقية، بغض النظر عن أمد هذه الحرب، وكيفما كان التوجه الدولي في تطبيق العقوبات على روسيا الاتحادية، رغم تطمينات الحكومة كونها ضمنت امدادات كافية رغم كلفتها الكبيرة حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس يقول المتحدث.

ومن جانبه اعتبر الخبير والمحلل الاقتصادي، ساري رشيد أن الأزمة الحالية تصب الزيت على نار الأزمة التي لازال يعيش على انقاضها العالم من جراء تداعيات جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الحرب الروسية على اوكرانيا ربما اختيرت لها ظرفية مناسبة حيث أن هذه المرحلة تتميز بالتعافي الاقتصادي المظطرد عن جائحة كورنا، ما يستدعي امدادات طاقية أكبر وموارد أكبر مما كانت الدول بحاجة إليها سباق.

ولفت ساري رشيد في تصريح لجريدة “هبة بريس” الالكترونية، إلى أن الأزمة ستستفحل أكثر خاصة اذا علمنا أن التكلفة الطاقية سترتفع بشكل كبير حيث أنه من المرجح أن يتجاوز سعر برميل النفط 150 دولارا، وسعر الطن من الغاز أكثر من 2000 دولار، إضافة إلى صعوبات وإشكالات التوريد وسلاسل الشحن المتعثرة والتي ضاعفت أثمان الشحن بشكل كبير.

وفيما يخص تأثر الاقتصاد المغربي فاعتبر ساري أن المغرب سيتأثر بشكل كبير نتيجة كل هذه العوامل المعيقة في الاقتصاد الدولي كارتفاع أثمان النفط والغاز وكذلك المواد الفلاحية التي يستوردها المغرب وفي مقدمتها القمح الذي يستورد جزءا مهما منه من اوكرانيا وروسيا، إضافة الى ارتفاع تكلفة النقل البحري والشحن الجوي.

وأضاف المحلل الاقتصادي أن مؤشرات الاقتصاد المغربي ستعزف تراجعا كبيرا حيث أن بوادر سوء السنة الفلاحية ظاهرة جلية، و سيحقق المغرب ما مجموعه 36 مليون قنطار فقط من الحبوب والقمح، وهذ الرقم لن يغطي الاحتياجات الوطنية، إضافة إلى اتقال كاهل خزينة الدولة بمزيد من أموال دعم المواد الأساسية والمحرقات بسبب ارتفاع الاثمان عالميا، ما سيؤدي لعجز كبير في الميزانية والميزان التجاري للمملكة.

وحول البدائل المتاحة حاليا، ذكر الخبير الاقتصادي بمضامين خطاب الملك محمد السادس في افتتاح الدورة الخريفية البرلمانية في 10 اكتوبر 2021، اعتماد سياسة التخزين ودعم القدرة الشرائية ومجموعة من القطاعات الصناعية الأخرى، على غرار ما حققه المغرب في مجال الطاقات المتجددة لتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر الطاقات المتجددة، وتنويع الانتاج الفلاحي من خلال التركيز اكثر على انتاج الحبوب داخليا خاصة وأنها لا تحتاج للكثير من المياه والتي يستهلكها المغاربة وليس التركيز على إنتاج وتصدير الحوامض والفراولة مثلا.

ودعا المتحدث ذاته الحكومة إلى تواصل أكبر مع المغاربة بشكل مستمر بخصوص الأزمة وتداعياتها وسبل الحد منها وتجاوزها، ومراقبة الأسواق ومحاربة الإحتكار واستحداث لجان خاصة لهذا الغرض، وكذلك إمكانية تعديل قانون المالية لسنة 2022، مع ترشيد النفقات وتوجيهها اكثر للحد من آثار هذه الأزمة.

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