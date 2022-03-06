عاجل.. الإفراج عن عبد الله الحريف بعد اعتقاله بسبب شيك دون رصيد

هبة بريس _ الرباط

أفرجت سلطات مدينة طنجة عن القيادي بحزب النهج الديمقراطي عبد الله الحريف بعد اعتقاله في قضية تتعلق بإصدار شيك دون رصيد، وفق مصدر قريب من الحريف.

وكتب الناشط الماركسي حسن الصعيب في تدوينة على صفحته بفايسبوك “في هذه اللحظة تم الإفراج عن الرفيق عبد الله الحريف”.

وأوقفت المصالع الامنية بمدينة طنجة ، صباح اليوم الأحد 06 مارس الجاري ، نائب الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي ، عبد الله الحريف بسبب اصدار شيك بدون رصيد .

وقد انتقل عدد من اعضاء حزب النهج الديمقراطي الى محيط مقر ولاية امن طنجة لمساندة رفيقهم في الحزب ، في انتظار ماستقرره النيابة العامة بطنجة.

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