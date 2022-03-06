وقفة تضامنية مع روسيا في بيت لحم

2022-03-06 / 6:58 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

نظم العشرات من أبناء الجالية الروسية في بيت لحم وعدد من المواطنين الفلسطينيين، أمام المركز الثقافي الروسي مساء اليوم الأحد، وقفة تضامنية مع روسيا في مواجهة السياسات الغربية.

وعبر المشاركون عن دعمهم لروسيا في عمليتها العسكرية الخاصة لحماية المدنيين في دونباس شرقي أوكرانيا.

وندد المشاركون بالانحياز العالمي ضد روسيا في عمليتها العسكرية، وفرض العقوبات عليها من قبل عدد من الدول في ظل دعوات دول العالم للحفاظ على السلام العالمي

وشدد المشاركون على ضرورة تجنيب روسيا أي خطر من جانب الغرب وحلف الناتو وأوكرانيا، وأكدوا رفضهم لسياسة الكيل بمكيالين ضد روسيا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.

وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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تعليق واحد

  1. شكرا لكل من شارك في هذه الوقفة التضامنية، يجب على الغرب و النيتو ان يعلم ان شعوب العالم الثالث كما يصنفوننا و خصوصا الشعوب العربية ضاقت ذرعا من ارهاب هذا التكثل الارهابي الحاقد الذي كان سببا في زرع كيان ارهابي مجرم نفذ اكثر من مجزرة و مذبحة في حق شعوبنا و مارس جميع انواع جرائم الحرب بقيادة زعماءه القتلة الارهابيين الجزارين و لم يحاكم واحد منهم على الاطلاق رغم المحاكم الدولية و المواثيق و كل هذه الترهات الزائفة

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