الدرهم المغربي يرتفع بـ 0,36 بالمائة أمام الأورو

2022-03-06 / 6:20 مساءً
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هبة بريس _ و م ع

أفاد بنك المغرب بأن قيمة الدرهم ارتفعت بنسبة 0,36 بالمائة أمام الأورو، وانخفضت بـ1,86 بالمائة أمام الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 24 فبراير إلى 2 مارس 2022.

وأبرز البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه خلال هذه الفترة، لم تسجل أي عروض عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأضاف أنه إلى غاية 24 فبراير 2022، استقرت الأصول الاحتياطية الرسمية في 333,4 مليار درهم، بارتفاع بلغ 0,2 بالمائة من أسبوع إلى آخر، وبارتفاع بنسبة 8,1 بالمائة على أساس سنوي.

وأشار بنك المغرب إلى أنه ضخ، خلال نفس الفترة، مبلغ 75,2 مليار درهم، منها 33,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و 21,5 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و20,6 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

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