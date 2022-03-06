الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين لن يتنازل عن أهدافه في أوكرانيا.. ويحسم “المسألة النووية

2022-03-06 / 6:06 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن موسكو ستحقق أهدافها في أوكرانيا “سواء عبر المفاوضات أو الحرب”، بحسب ما أفادت الرئاسة الفرنسية، الأحد.

وتواصل القوات الروسية في اليوم الحادي عشر من غزو أوكرانيا تقدمها نحو العاصمة كييف في الشمال مستهدفة المدن الأوكرانية بعمليات قصف أسفرت عن مقتل 351 مدنيا وجرح أكثر من 700 آخرين، كما تسببت بتهجير أكثر من 1,5 مليون شخص خارج بلادهم، بحسب الأمم المتحدة.

لكن بوتين، بحسب بيان الإليزيه، “نفى” أمام ماكرون “قيام جيشه باستهداف مدنيين” في أوكرانيا.

وأضاف البيان، أن بوتين أبلغ ماكرون أنه “ليس في وارد” مهاجمة المحطات النووية في أوكرانيا.

وتحدّث ماكرون مجددا إلى بوتين، الأحد، لمدّة ساعة و45 دقيقة. وكان الرئيس الفرنسي قد تحدّث عدة مرات عبر الهاتف الى نظيره الروسي منذ بداية غزو أوكرانيا في 24 فبراير.

ومن المنتظر، أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الرئيس الفرنسي، الثلاثاء، في وقت يتحرّك قادة دول العالم لمحاولة وقف الغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأحد.

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