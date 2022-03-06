إسرائيل تستقبل أيتاما ولاجئين يهودا من أوكرانيا

هبة بريس _ وكالات

حطت في مطار بن غوريون بإسرائيل، طائرة تقل لاجئين أوكرانيين يهود، فروا من الحرب، في إطار عملية لإنقاذ مئات اليهود في أوكرانيا.

وأقامت إسرائيل خطا ساخنا لليهود في أوكرانيا، الذين يسعون إلى الهجرة بسبب الحرب.

وقالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إييليت شاكيد، إن إسرائيل ستستوعب حتى نهاية الشهر الجاري، في ظل الوتيرة الحالية، أكثر من 15 ألف مواطن أوكراني، مضيفة أنها تعتزم بلورة سياسة أكثر توازنا في الأيام القريبة، على خلفية استمرار دخول أعداد كبيرة من الأوكرانيين البلاد.

وأوضحت أن الحكومة تتخذ الإجراءات الضرورية، استعداداً لاستيعاب أعداد أكبر من القادمين الجدد من أوكرانيا.

وأكدت الوزيرة، استقبال الدولة العبرية أكثر من ألفي لاجئ أوكراني منذ بداية الأزمة، مشيرا إلى أن 90 في المئة منهم لا تنطبق عليهم شروط “قانون العودة” إلى إسرائيل

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