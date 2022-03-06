كورونا المغرب
الصورة مركبة

حالتا وفاة و60 إصابة بكورونا بالمغرب بآخر 24 ساعة

2022-03-06 / 5:20 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19)، مقابل تعافي 453 شخصا، فيما تم تسجيل حالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 5 ملايين و831 ألفا و352 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و211 ألف و 308 أشخاص مقابل 24 مليون و756 ألفا و505 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و161 ألفا و646 حالات منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليونا و143 ألفا و345 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,4 في المائة، فيما بلغ عدد الوفيات 16 ألفا و17 حالة، بنسبة فتك تصل إلى 1,4 في المائة.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عاجل.. الإفراج عن عبد الله الحريف بعد اعتقاله بسبب شيك دون رصيد

عاجل.. الإفراج عن عبد الله الحريف بعد اعتقاله بسبب…

2022-03-06 / 7:33 مساءً
Photo of مرصد يطالب السلطات المغربية إلى التراجع عن الأحكام القاسية بحق الصحافيين

مرصد يطالب السلطات المغربية إلى التراجع عن الأحكام القاسية…

2022-03-06 / 7:14 مساءً
Photo of مدينة إفران تكتسي حلة البياض مع أولى التساقطات الثلجية المتأخرة

مدينة إفران تكتسي حلة البياض مع أولى التساقطات الثلجية…

2022-03-06 / 6:50 مساءً
Photo of مهنيو النقل بالمغرب يضربون لـ72 ساعة ابتداء من الإثنين

مهنيو النقل بالمغرب يضربون لـ72 ساعة ابتداء من الإثنين

2022-03-06 / 4:41 مساءً
Photo of توقيف نائب الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي بطنجة

توقيف نائب الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي بطنجة

2022-03-06 / 3:57 مساءً
Photo of الرشيدية .. الإعتداء على فاعل جمعوي ب«وَطّارة

الرشيدية .. الإعتداء على فاعل جمعوي ب«وَطّارة

2022-03-06 / 3:10 مساءً
Photo of درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الاثنين

درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الاثنين

2022-03-06 / 2:38 مساءً
Photo of إحتجاجا على إهانتهم ..أساتذة التعاقد يمددون إضرابهم الوطني

إحتجاجا على إهانتهم ..أساتذة التعاقد يمددون إضرابهم الوطني

2022-03-06 / 1:44 مساءً
Photo of نشرة خاصة : ساقطات ثلجية الى غاية يوم غد الاثنين

نشرة خاصة : ساقطات ثلجية الى غاية يوم غد…

2022-03-06 / 1:07 مساءً
Photo of ببلدية ” ثلاثاء الاولاد “..زيادة في أثمنة الخبز

ببلدية ” ثلاثاء الاولاد “..زيادة في أثمنة الخبز

2022-03-06 / 12:45 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق