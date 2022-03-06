الكشف عن وثائق أوكرانية لإجبار سجناء تونسيين على القتال ضد روسيا

2022-03-06 / 4:20 مساءً
0
هبة بريس _ وكالات

كشفت وسائل إعلام تونسية عن وثيقة وزعتها السلطات الأوكرانية على سجناء أجانب للمشاركة في الحرب ضد روسيا مقابل إطلاق سراحهم.

وعرضت إذاعة “موزاييك” وثيقة تم عرضها على سجناء تونسيين داخل السجون الأوكرانية والبالغ عددهم 5 أفراد، للتوقيع عليها وقبول المشاركة في الحرب مقابل إطلاق سراحهم.

ودعت الإذاعة السلطات التونسية والمنظمات الحقوقية للتحرك.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أعلن في وقت سابق أنه سيتم الإفراج عن المساجين والمجرمين وإرسالهم إلى جبهات القتال.

ما رأيك؟
المجموع 13 آراء
12

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of 20 ألف أجنبي تطوعوا للقتال في أوكرانيا

20 ألف أجنبي تطوعوا للقتال في أوكرانيا

2022-03-06 / 7:56 مساءً
Photo of وقفة تضامنية مع روسيا في بيت لحم

وقفة تضامنية مع روسيا في بيت لحم

2022-03-06 / 6:58 مساءً
Photo of الدرهم المغربي يرتفع بـ 0,36 بالمائة أمام الأورو

الدرهم المغربي يرتفع بـ 0,36 بالمائة أمام الأورو

2022-03-06 / 6:20 مساءً
Photo of بوتين لن يتنازل عن أهدافه في أوكرانيا.. ويحسم “المسألة النووية

بوتين لن يتنازل عن أهدافه في أوكرانيا.. ويحسم “المسألة…

2022-03-06 / 6:06 مساءً
Photo of إسرائيل تستقبل أيتاما ولاجئين يهودا من أوكرانيا

إسرائيل تستقبل أيتاما ولاجئين يهودا من أوكرانيا

2022-03-06 / 5:31 مساءً
Photo of حاليلوزيتش :”يجب أن يعلم زياش بأن لا أحد فوق المنتخب”

حاليلوزيتش :”يجب أن يعلم زياش بأن لا أحد فوق…

2022-03-06 / 5:07 مساءً
Photo of مكر ترامب .. دعا امريكا الى قصف روسيا بمقاتلات ترفع العلم الصيني

مكر ترامب .. دعا امريكا الى قصف روسيا بمقاتلات…

2022-03-06 / 3:42 مساءً
Photo of 8 صواريخ أنهت كل شيء.. رئيس أوكرانيا يعلن تدمير مطار فينيتسيا

8 صواريخ أنهت كل شيء.. رئيس أوكرانيا يعلن تدمير…

2022-03-06 / 3:29 مساءً
Photo of بريطانيا تتوقع مدة الحرب في أوكرانيا

بريطانيا تتوقع مدة الحرب في أوكرانيا

2022-03-06 / 3:26 مساءً
Photo of الاتحاد الأوروبي : ندعم أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة لكننا لسنا في حرب ضد روسيا

الاتحاد الأوروبي : ندعم أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة لكننا لسنا…

2022-03-06 / 2:45 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق