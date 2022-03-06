دونالد ترامب

مكر ترامب .. دعا امريكا الى قصف روسيا بمقاتلات ترفع العلم الصيني

2022-03-06 / 3:42 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

اقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على بلاده قصف روسيا بمقاتلات ترفع العلم الصيني، ثم الإلقاء باللائمة على الصين.

وبحسب تقارير صحفية أمريكية، أكد ترامب في خطابه أمام اجتماع اللجنة الوطنية للمانحين الجمهوريين، ضرورة تخلي الرئيس الأمريكي جو بايدن عن القول إنهم لن يضربوا روسيا.

ووصف ترامب حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنه “نمر من ورق”.

وقدم مقترحا بأن تعلق الولايات المتحدة علم الصين على طائرات “إف-22″، وتقصف بها روسيا، ثم تلقي باللائمة على الصين.

وتابع: “هم يبدأون القتال مع بعضهم البعض ونحن نجلس مستلقين ونتفرج”.

واستقبل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون دعابة ترامب بالضحك والتصفيق.

وكان ترامب زعم في تصريحات سابقة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يغز دولة أخرى فقط في عهده.

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