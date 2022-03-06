A view of damaged building following a shelling in Ukraine's second-biggest city of Kharkiv on March 3, 2022. - Ukraine and Russia agreed to create humanitarian corridors to evacuate civilians on March 3, in a second round of talks since Moscow invaded last week, negotiators on both sides said. (Photo by Sergey BOBOK / AFP)

بريطانيا تتوقع مدة الحرب في أوكرانيا

2022-03-06 / 3:26 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

حذر نائب رئيس الوزراء البريطاني، دومينيك راب، الأحد، من أن الصراع الذي أشعله الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في أوكرانيا، قد يستغرق شهورا.. وربما سنوات.

وقال راب لشبكة سكاي نيوز: “الغرب يجب أن يتوقع استمرار الحرب على المدى الطويل،”نحن نتحدث عن شهور، إن لم يكن سنوات، وبالتالي سيتعين علينا إظهار بعض القدرة على التحمل الاستراتيجي لأن هذا لن ينتهي في غضون أيام.”

وأكد أن القوات الأوكرانية “أثبتت أنها أشد مراسا بكثير مما توقعه بوتين”، مشيرا إلى أنه مع دخول الصراع يومه الحادي عشر، فإنه لم تسقط أي مدينة رئيسية في أوكرانيا في يد الروس.

واعتبر راب، أن “العقوبات الاقتصادية فرضت ضغطا على الرئيس الروسي، مما دفعه للرد بتكتيكات شديدة الوحشية”، مضيفا: “أعتقد أنه يجب ألا يساورنا أي شك في أن مهمتنا مع حلفائنا هي ضمان فشل بوتين في أوكرانيا، وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت”.

وحذر راب، وهو أيضا وزير العدل، القادة الروس ومن هم حول بوتين، من خطر المحاكمة على جرائم الحرب في المحكمة الجنائية الدولية بشأن ما يحدث في أوكرانيا.

وقال إن “التكتيكات المتهورة والمروعة من جانب نظام بوتين يجب أن تخضع للمساءلة”، مضيفا أن هذا ينطبق “ليس فقط على بوتين نفسه، ولكن أيضا على أي شخص يتلقى أوامر غير قانونية”.

وجدد راب رفض الحكومة البريطانية فرض منطقة حظر طيران، مثلما طلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي مرارا.

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