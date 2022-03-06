فاطمة الزهراء العروسي تبدع في “الحب هو أنت

نجلاء مزيان: هبة بريس

نجلاء مزيان: هبة بريس

أطلقت الفنانة المغربية فاطمة الزهراء العروسي، أحدث أعمالها الفنية المصورة على طريقة الفيديو كليب تحت عنوان “الحب هو نتا”، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع اليوتيوب.

أغنية “الحب هو نتا” من كلمات وألحان وتوزيع أنور مقدور، و اخراج فارس زيطان، وقد اختارت العروسي اصدار كليب “الحب هو نتا” في طابع رومانسي، حول موضوع “الحب”.

و قالت فاطمة الزهراء العروسي، إن “الحب الذي يكون نابع من القلب يساهم في توطيد العلاقات مهما كانت نوعيتها، مشيرة إلى أنها دائما تحرص في أغانيها على أن تحمل رسائل لها دلالات و كلمات نابعة من القلب، و مؤكدة أنها تعمل دائما على أن تكون قريبة من جمهورها .

و يشار إلى أن فاطمة الزهراء العروسي أبدعت في مجالات فنية متعددة من جينيريكات ناجحة للعديد من الأعمال التلفزيونية و أدوار بطولة في مجموعة من المسلسلات الى العديد من الألبومات و الاغاني كان آخرها أغنية لا زهر لا مكتوب ” الطيارة” التي عرفت نجاحا باهرا و حققت نسب مشاهدة عالية في وقت وجيز.

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