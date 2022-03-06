الرشيدية .. الإعتداء على فاعل جمعوي ب«وَطّارة

2022-03-06 / 3:10 مساءً
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هبة بريس – الرشيدية

تابع الرأي العام المحلي باهتمام كبير بجماعة سيدي علي وجماعة الطاوس والريصاني بإقليم الرشيدية هذا الاسبوع، تطورات قضية الفاعل الجمعوي “س.أ.ع” المعروف بالتطوع، الذي تعرض للضرب بقصر ‘وَطّارة’ التابع ترابيا لجماعة الريصاني إقليم الرشيدية .

وحسب مافاد به الضحية “س أ.ع” في تسجيل صوتي توصلت “هبة بريس” به، فقد تعرض للضرب بمنطقة الرملية بالجماعة الترابية سيدي علي بالقرب من الحدود مع الجارة الجزائر، وتم بعدها رميه في الخلاء ولاذ الأشخاص بالفرار ليقضي ليلة كاملة في الخلاء ويشق الطريق راجلا وبألم كبير حتى وصل لجماعة سيدي علي ليتم نقله لمستعجلات المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بمدينة الرشيدية والتي غادرها بعد تلقيه العلاجات الضرورية .

وعلمت الجريدة ان الضحية قام بوضع شكاية في الموضوع لدى السلطات المختصة، والتحقيقات سارية المفعول لتحديد جميع ملابسات الحادث.

وفي تفاعلهم مع الحادث عبر عدد من ساكنة المنطقة في تسجيلات صوتية منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي عن استنكارها لهذا الفعل الإجرامي مطالبين بانزال أشد العقوبات على الفاعلين .

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