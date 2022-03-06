الاتحاد الأوروبي : ندعم أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة لكننا لسنا في حرب ضد روسيا
قال رئيس الاتحاد الاتحاد الأوروبي، شارل ميشال، إن الوضع في أوكرانيا خطير، ونحن نقدم الدعم لأوكرانيا عسكريا بما في ذلك الأسلحة الفتاكة، لكننا “الاتحاد الأوروبي ليس في حرب مع روسيا”.
وصرح ميشال في حوار مع صحيفة “جورنال دو ديمانش”، بأن “الاتحاد الأوروبي ليس في حالة حرب على الإطلاق مع روسيا. الحرب هي تلك التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا، وهي دولة صديقة وقريبة جدا من الاتحاد الأوروبي. هذا هو السبب في أننا ندعم أوكرانيا على جميع المستويات”.
وأضاف أنه “وبالنسبة لروسيا، على الرغم من الوضع المأساوي الذي نمر به، فقد أبقينا جميع قنوات الاتصال لدينا مفتوحة بغض النظر عن أنها صعبة وهشة. في الوقت نفسه، بشفافية كاملة، ندعم صمود أوكرانيا ومقاومتها قدر الإمكان”.
وقال رئيس الاتحاد الأوروبي: “يجب قول الحقيقة، الوضع في أوكرانيا خطير”، مضيفا “يجب علينا بذل قصارى جهدنا لضمان وقف التصعيد وتجنب تفاقم الصراع
20 تعليقات
قمة الوقاحة و النفاق.انتم في حرب بالانابة، الضحية الأكبر هم الاجانب الغير اوربيون الساكنون في اوكرانيا
كفار مع كفار لا نطلب من الله ان ينصر بعضهم على بعض، لكن في نظري السلام هو المطلوب لان الحروب دائما تثقل كاهل الشعب الفقير وتزيده فقرا.
الله سلط بوتين على الطغات انهم اكتفوا بالعقوبات كل ساعة كل دقيقة لانهم ليسوا قادرين على القوة الحقيقية ..
الرئيس الروسي قام بالدفاع عن روسيا بمنع التهديدات إلاستراتيجية المستقبلية بالرغم من طلبه العديد من المرات بتسوية سلمية لكن الغرب يتعامل مع الدول بتعنت وعدم إلاصغاء بذريعة الديموقراطية الجوفاء فالإنسانية تغيب عندما يتعلق الامر بالشعب الفلسطيني و العالم الثالث..
الغرب كانت له اليد في كل الثورات العربية والان جاء دوره . ( غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ) صدق قوله تعالى..
غزو روسيا لأكرانيا كان تدخلا لا بد منه لدحر حلف الناتو القريب من حدود روسيا ووضع حد لطغيان القوى الرأسمالية المتوحشة التي ما زالت تستنزف خيرات مستعمراتها السابقة إقتصاديا و تجويع وتفقير الشعوب المستضعفة على حال امرها..
ما فعلت روسيا انها كشفت الوجه الحقيقي لاوروبا وامريكا الطغاة على الأمة العربية وأنها
اخرجت الافعى من جحرها…
أللهم اكفنا شرهم جميعا واحفظ بلاد العرب والإسلام والابرياء جميعا والله خير حفظا وهو أرحم الراحمين ولا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم..
أللهم اكفنا شرهم جميعا واحفظ بلاد العرب والإسلام والابرياء جميعا والله خير الحافظين وهو أرحم الراحمين ولا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم…
الله يحفظ المسلمين اينما وجدوا وارتحلوا وينصر الله روسيا على امريكا واروبا وينصف الله الأمة المحمدية إن شاءالله انه سميع مجيب..
الله يحفظ المسلمين اينما حلول وارتحلوا وينصرالله روسيا على امريكا واروبا وينصف الله الأمة المحمدية إن شاءالله انه سميع مجيب الدعاء..
الحرب العالمية الثالثة قادمة لا محالة فاللهم اجعل كيدهم في نحورهم وتدبيرهم في تدميرهم يا ارحم الراحمين…
ألارض والشعوب تسنغيث من هؤﻻء أﻷشرار في كل مكان… وقد قصوا أجنحة السلام ووضعوها على منصات أسلحة ألردع النووي ليطلقوها حرب دمار على الحضارة البشرية …
كل من يملك النووي يهدد من لا يملك النووي لا يملك سلطة القرار الواجب على كل دولة ان تحصل على السلاح النووي.
قال الله تعالى( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة…)
وهذا موجه للمسلمين العبرة فقط..
بعيدا عن مايحدث في الحرب لكن الملاحظ والمستفاد قوة وثقة بوتين حتى لو الدنيا وقفت ضده لانه حسب قوله يدافع عن بلده من خيانة عظمى تحيك بها من الدول الغربية وخصوصا أمريكا..
بوتين انها شخصية لن يكررها التاريخ يعمل ويقدس دولته و يحترم تاريخ بلده ويمجد انجازاته التاريخية ويعمل لارجاع اسم الاتحاد السوفياتي و هيبته هكذا هم رجال الذين يبصمون ويصنعون اسمائهم في التاريخ..
نحن نحلف ونضع ايدينا على القرآن ونخون العهد والغرب هما يحلفون على ورقة بيضاء ويوفون العهد والله المستعان..هكذا حالنا
وعد وحقق قوة روسيا احترم شعبه رجل محترم ووطني مخلص لبلده ويعمل بجد واخلاص..
النفاق الغربي الحمد لله فضحهم وبين نيتهم ولكن مشيئة الله فوق كل شيء وماتشاؤون إلا أن يشاء الله…
دول الغرب ابانو عن نياتهم ورونتهم وبانت الحكرة على الإسلام والمسلمين ولاكن مشيئة الله كبيرة سبحانه وتعالى..