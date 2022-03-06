الاتحاد الأوروبي : ندعم أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة لكننا لسنا في حرب ضد روسيا

2022-03-06 / 2:45 مساءً
0
هبة بريس _ وكالات

قال رئيس الاتحاد الاتحاد الأوروبي، شارل ميشال، إن الوضع في أوكرانيا خطير، ونحن نقدم الدعم لأوكرانيا عسكريا بما في ذلك الأسلحة الفتاكة، لكننا “الاتحاد الأوروبي ليس في حرب مع روسيا”.

وصرح ميشال في حوار مع صحيفة “جورنال دو ديمانش”، بأن “الاتحاد الأوروبي ليس في حالة حرب على الإطلاق مع روسيا. الحرب هي تلك التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا، وهي دولة صديقة وقريبة جدا من الاتحاد الأوروبي. هذا هو السبب في أننا ندعم أوكرانيا على جميع المستويات”.

وأضاف أنه “وبالنسبة لروسيا، على الرغم من الوضع المأساوي الذي نمر به، فقد أبقينا جميع قنوات الاتصال لدينا مفتوحة بغض النظر عن أنها صعبة وهشة. في الوقت نفسه، بشفافية كاملة، ندعم صمود أوكرانيا ومقاومتها قدر الإمكان”.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي: “يجب قول الحقيقة، الوضع في أوكرانيا خطير”، مضيفا “يجب علينا بذل قصارى جهدنا لضمان وقف التصعيد وتجنب تفاقم الصراع

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مكر ترامب .. دعا امريكا الى قصف روسيا بمقاتلات ترفع العلم الصيني

مكر ترامب .. دعا امريكا الى قصف روسيا بمقاتلات…

2022-03-06 / 3:42 مساءً
Photo of 8 صواريخ أنهت كل شيء.. رئيس أوكرانيا يعلن تدمير مطار فينيتسيا

8 صواريخ أنهت كل شيء.. رئيس أوكرانيا يعلن تدمير…

2022-03-06 / 3:29 مساءً
Photo of بريطانيا تتوقع مدة الحرب في أوكرانيا

بريطانيا تتوقع مدة الحرب في أوكرانيا

2022-03-06 / 3:26 مساءً
Photo of السعودية تعمل على إنتاج طائرة بدون طيار محلية

السعودية تعمل على إنتاج طائرة بدون طيار محلية

2022-03-06 / 2:07 مساءً
Photo of الاتحاد الدولي الدراجات النارية يعاقب روسيا

الاتحاد الدولي الدراجات النارية يعاقب روسيا

2022-03-06 / 1:57 مساءً
Photo of خطة جونسون بخصوص أوكرانيا المؤلفة من 6 بنود

خطة جونسون بخصوص أوكرانيا المؤلفة من 6 بنود

2022-03-06 / 1:00 مساءً
Photo of زيلينسكي يحذر: روسيا تستعد لقصف المدينة التاريخية

زيلينسكي يحذر: روسيا تستعد لقصف المدينة التاريخية

2022-03-06 / 12:52 مساءً
Photo of بلينكن: واشنطن تسعى لاتفاق مع بولندا لتزويد أوكرانيا بمقاتلات

بلينكن: واشنطن تسعى لاتفاق مع بولندا لتزويد أوكرانيا بمقاتلات

2022-03-06 / 12:22 مساءً
Photo of عدد الفارين من أوكرانيا 1.5 مليون

عدد الفارين من أوكرانيا 1.5 مليون

2022-03-06 / 12:06 مساءً
Photo of بينيت يتحدث مع زيلينسكي للمرة الثالثة في أقل من 24 ساعة

بينيت يتحدث مع زيلينسكي للمرة الثالثة في أقل من…

2022-03-06 / 11:32 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق