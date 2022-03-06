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تحذير جزائري لإسبانيا من تحويل غازها من الأراضي الإسبانية إلى المغرب

2022-03-06 / 2:23 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

كشفت صحيفة “إلموندو” الإسبانية، أن الجزئر حذرت اسبانيا من امكانية تحويل غاز الأولى الى المغرب

وقالت الصحيفة ان تحذير الجزائر لإسبانيا جاء بعد الاتفاق الذي تم بين مدريد والرباط، والذي يقضي بتوفير إسبانيا كافة حاجيات المغرب من الغاز عن طريق نقله عبر الأنبوب “المغاربي الأوروبي

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن الجزائر حذّرت من خطوة إقدام إسبانيا على إرسال الغاز القادم من الجزائر لصالح المغرب بطريقة عكسية، أي استقباله من الجزائر ثم تحويله إلى المغرب عبر الأنبوب الذي كان يشتغل سابقا بين الجزائر والمغرب وإسبانيا.

وبرزت إلى السطح في الأشهر الأخيرة خلافات حادّة بين الجزائر والمغرب، اتخذت واجهات متعددة من الشد والجذب، منها ما هو دبلوماسي تمثل في إعلان الجزائر قطع علاقاتها الرسمية مع المغرب من جهة واحدة وسحب السفراء، ثم منع المغرب من استخدام المجال الجوي الجزائري للطائرات المدنية والعسكرية على السواء.

ويرى محللون أن تصعيد حدّة النزاع يفوّت على البلدين آفاقا رحبة للتعاون، سينعكس حتما على نهضة وتقدم شمال أفريقيا برمتها، ويجنبها ويلات الاستقرار الذي يطبع الإقليم.

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