السعودية تعمل على إنتاج طائرة بدون طيار محلية

هبة بريس _ وكالات

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، وليد أبو خالد، الأحد، إن الشركة تعمل على إنتاج طائرة بدون طيار محلية الصنع.

وأضاف، في تصريحات نقلتها قناة الإخبارية الرسمية السعودية، أنه سيتم توطين أكثر من 50 في المئة من الإنفاق العسكري قبل حلول عام 2030.

وجاءت تصريحات أبو خالد على هامش معرض الدفاع العالمي الذي انطلقت فعالياته بالعاصمة الرياض، الأحد.

وتشارك وزارة الدفاع كشريك رئيس في معرض الدفاع العالمي 2022 الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية كل عامين.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن المعرض يعد منصة عالمية للتوافق العملياتي عبر المجالات الخمسة لصناعة الدفاع: البر، والبحر، والجو، والأمن، والفضاء.

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