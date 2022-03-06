الاتحاد الدولي الدراجات النارية يعاقب روسيا

2022-03-06 / 1:57 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أدان مجلس إدارة الاتحاد الدولي للدراجات النارية في اجتماعه الاستثنائي، الذي عقد في الخامس من مارس وعقب أخذ توصيات اللجنة الأوليمبية الدولية في الاعتبار، بالإجماع الهجوم الروسي على أوكرانيا وقرر وقف كل أنواع الأنشطة مع الاتحادين الروسي والبيلاروسي فورا.

وأكد الاتحاد الدولي للدراجات النارية في بيان صادر عنه اليوم الأحد منع الاتحادين الروسي والبيلاروسي للعبة مؤقتا من إصدار تراخيص الاتحاد الدولي وتعليق التراخيص الموزعة بالفعل، وكذلك وقف أعضاء هذين الاتحادين المسؤولين في الاتحاد الدولي أو الأعضاء أو الخبراء أو الوكلاء به عن مهام عملهم.

كما أفاد البيان بأنه “لن يتمكن أي سائق أو فريق أو مسؤول روسي أو بيلاروسي من المشاركة في أي حدث أو نشاط للاتحاد الدولي للدراجات النارية

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