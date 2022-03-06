إحتجاجا على إهانتهم ..أساتذة التعاقد يمددون إضرابهم الوطني

هبة بريس _ الرباط

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ، عن تمديد الإضراب الوطني الذي تخوضه، اربعة ايام إضافية، احتجاجا على ما اعتبرته استهداف الشغيلة التعليمية ، وإهانة الأساتذة والحط من كرامتهم وإذلالهم، بسبب الدود عن مطالبهم المشروعة.

وقالت التنسيقية في بلاغ لها إن الإضراب الذي سيمتد من يوم غد الاثنين وإلى غاية يوم الخميس المقبل، سيكون مصحوبا احتجاجية جهوية، مع وقفات أمام المحاكم الابتدائية في آخر أيام الإضراب استنكارا للمحاكمات التي يتعرض لها الأساتذة.

وذكر البلاغ أن الاحتجاجات التي دعا لها أساتذة التعاقد بالرباط، تعرضت لقمع شرس نتج عنه إصابات خطيرة وجروح بليغة، واعتقال عدد من الأساتذة والأستاذات، ومتابعة 25 منهم بتهم كيدية.

وكان أساتذة التعاقد قد خاضوا إنزالا وطنيا بالرباط لثلاثة أيام، ابتداء من يوم الأربعاء وقد تعرضت احتجاجاتهم لتدخل أمني بالقوة ما خلف إصابات وتوقيفات، أثارت استنكارا واسعا.

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