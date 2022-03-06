الملك يبرق رئيس غانا ويتمنى التقدم والرخاء للشعب الغاني

2022-03-06 / 1:36 مساءً
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هبة بريس _ و م ع

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد نانا أكوفو آدو، رئيس جمهورية غانا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس نانا أكوفو آدو، وأصدق متمنيات جلالته له بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الغاني باطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وبنفس المناسبة، أود أن أؤكد لفخامتكم مدى حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل توطيد علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بلدينا، بما يعود بالنفع العميم على شعبينا الشقيقين، ويسهم في تعزيز وحدة قارتنا الإفريقية واستقرارها وازدهارها”.

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