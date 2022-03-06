ميدو بلحبيب يزيل الستار عن “نقولك أشكيم

2022-03-06 / 1:32 مساءً
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نجلاء مزيان _ هبة بريس

نجلاء مزيان: هبة بريس

أصدر الفنان الشاب ميدو بلحبيب جديده الغنائي بعنوان ” نقولك أشكيم ” عبر قناته الرسمية على موقع رفع الفيديوهات “يوتوب”.

أغنية “نقولك أشكيم” من كلمات و ألحان ميدو بلحبيب نفسه، فيما قام بتوزيعها موسيقيا الموزع المغربي عبد الصمد عاكيف، تحت إدارة أعمال عماد النجلاني.

أما فيديو كليب الأغنية قام بتصويره بمدينة بركان تحت إشراف المخرج المغربي محمد المختوم، الذي حاول الخروج عن النمط العادي في الفيديو كليبات الغنائية من خلال تصويره على شكل فيلم قصير تتداخل فيه مجموعة من المشاهد الدرامية، لتمتزج من خلاله الأحداث التشويقية التي يختلط فيها الحب والفرح والحزن والانتقام.

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان ميدو بلحبيب، كان بعنوان “عمرلي كاسي”، والتي أصدرها منذ شهرين تقريبا، وحققت نجاحا كبيرا، إذ تصدرت ترتيب أكثر الأغاني مشاهدة في الأيام الأولى لصدورها، بالإضافة إلى تحقيقها ما يقارب 10 ملايين مشاهدة، والتي تعامل من خلالها مع الموزع المغربي عبدالصمد عاكف، أما فيديو كليب الأغنية فكان تحت إشراف المخرج زهير حبسايا.

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