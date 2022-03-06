نشرة خاصة : ساقطات ثلجية الى غاية يوم غد الاثنين

هبة بريس _ الرباط

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا قوية ومحليا عاصفية وتساقطات ثلجية ستهم، ابتداء من اليوم الأحد وإلى غاية يوم غد الاثنين، عددا من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة من المستوى البرتقالي، أن تساقطات قوية ومحليا عاصفية (من 20 إلى 30 مم) ستهم اليوم الأحد، من الساعة الرابعة زوالا إلى الساعة الحادية عشر ليلا، أقاليم وعمالات الحوز، قلعة السراغنة، مراكش، شيشاوة وأزيلال.

وأضاف المصدر ذاته أن تساقط الثلوج على ارتفاع يفوق 1600 م (من 10 إلى 30 سم) يبدأ اليوم الأحد على الساعة الحادية عشر صباحا إلى الساعة التاسعة من يوم غد الاثنين، وسيهم عمالات وأقاليم الحوز، بولمان، إفران، شيشاوة، الحسيمة، تازة، أزيلال، بني ملال، خنيفرة، تنغير، ورززات وميدلت.

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