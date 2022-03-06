زيلينسكي يحذر: روسيا تستعد لقصف المدينة التاريخية

هبة بريس _ وكالات

حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأحد، من أن القوات الروسية تستعد لقصف أوديسا، المدينة التاريخية المطلة على البحر الأسود والتي تضم ميناء.

وأضاف زيلينسكي: “ستكون هذه جريمة عسكرية. ستكون جريمة تاريخية”.

وحققت القوات الروسية تقدما في جنوب أوكرانيا منذ الغزو في 24 فبراير الماضي، إذ سيطرت على مدينة خيرسون فيما تحاصر ماريوبول، لكن أوديسا بقيت إلى حد ما بمنأى عن القتال.

والأحد، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان، مقتل أكثر من 11 ألف جندي روسي منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي.

وشهدت معارك السبت، خسائر في صفوف الجيش الروسي، بحسب البيان، إذ شنت القوات الأوكرانية غارات جوية على قوات مشاة روسية في المنطقة العسكرية الوسطى.

وقال البيان إن القوات الأوكرانية أسقطت طائرتين روسيتين وأسرت 3 طيارين، فيما قتل الرابع، وأسقطت خمس طائرات هليكوبتر وطائرة مسيرة، إضافة إلى طائرة حربية من طراز Su-25.

ونتيجة لاستمرار القتال في أوكرانيا، تفاقمت الأزمة الإنسانية مع بلوغ عدد اللاجئين خارج البلاد 1,37 مليون شخص منذ بدء الغزو، وفق الأمم المتحدة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0