بلينكن: واشنطن تسعى لاتفاق مع بولندا لتزويد أوكرانيا بمقاتلات

2022-03-06 / 12:22 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، أن الولايات المتحدة “تعمل جاهدة” للتوصل إلى اتفاق مع بولندا لتزويد أوكرانيا بطائرات حربية.

وقال بلينكن للصحفيين خلال زيارة إلى مولدوفا “لا يمكنني التحدث عن جدول زمني، لكن يمكنني القول إننا نتعامل مع الأمر بشكل نشط جدا”.

وقال مسؤولون أميركيون، السبت، إن الولايات المتحدة تدرس صفقة ترسل بموجبها بولندا طائرات من الحقبة السوفيتية إلى أوكرانيا مقابل مقاتلات أميركية من طراز أف-16، في أحدث محاولة لمساعدة أوكرانيا بمواجهة الغزو الروسي.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين أن الصفقة ستتطلب موافقة البيت الأبيض وإجراء من الكونغرس.

ويأتي الكشف عن الصفقة المحتملة عقب مناشدة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعضاء بالكونغرس الأميركي المساعدة في الحصول على المزيد من المساعدات العسكرية، وخاصة أن تقدم دول أوروبا الشرقية لأوكرانيا طائرات روسية الصنع.

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