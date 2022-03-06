بينيت يتحدث مع زيلينسكي للمرة الثالثة في أقل من 24 ساعة

هبة بريس _ وكالات

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، للمرة الثالثة

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي “كان” بأن رئيس الحكومة نفتالي بينيت أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أمس السبت، في أعقاب لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، موضحة أن بينيت توجه بعدها إلى ألمانيا، ليجري محادثات مع المستشار أولاف شولتس

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أعلن في وقت سابق أن الرئيس فلاديمير بوتين عقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في الكرملين، كرساه لبحث الوضع في أوكرانيا.

وذكر بيسكوف أنه من غير المقرر أن تصدر تصريحات لوسائل الإعلام عقب المحادثات بين بوتين وبينيت.

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