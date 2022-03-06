الأمم المتحدة تدعو إلى “وقف إنساني فوري” للصراع الروسي الأوكراني

هبة بريس _ وكالات

دعا منسق الأمم المتحدة لأزمة أوكرانيا، أمين عوض، أمس السبت، إلى “وقف إنساني فوري” للصراع الروسي الأوكراني، فيا بدأت مساعدات الأمم المتحدة تصل إلى الدولة الواقعة في شرق أوروبا.

وقال السيد عوض، في بيان، إن هدفه المباشر هو “إعطاء الأولوية بشكل عاجل للمناطق الجغرافية والقطاعات التي توجد فيها احتياجات إنسانية ملحة لزيادة إيصال المعونة المنقذة للحياة”، في ظروف بالغة الصعوبة.

ويتواجد السيد عوض في أوكرانيا مع فريقه، في محاولة لإيجاد طرق لتوسيع نطاق العمليات الإنسانية.

وفي بيانه، رحب منسق الأزمة الأوكرانية بنتائج الجولة الثانية من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا بشأن وقف إطلاق النار.

كما دعا إلى “ترجمة رسائل الاتفاق على وجه الاستعجال إلى أفعال على الأرض”، بحيث يمكن توفير الإغاثة للملايين المحاصرين أو المتنقلين وكذلك للسماح للأشخاص بالوصول إلى بر الأمان.

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