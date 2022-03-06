View from a Russian Army aviation helicopter as it escorts units of Russian Armed Forces in Ukraine, during their invasion, at in unspecified location in this screengrab obtained from social media, March 2, 2022. Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

الجيش الأوكراني يعلن مقتل أكثر من 11 ألف جندي روسي منذ بدء الحرب

2022-03-06 / 10:24 صباحًا
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، الأحد، مقتل أكثر من 11 ألف جندي روسي منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي.

وكشفت الحكومة الأوكرانية في بيان، السبت، عن خسائر ألحقتها قواتها بالجيش الروسي.

وشهدت معارك السبت، خسائر في صفوف الجيش الروسي، بحسب البيان، إذ شنت القوات الأوكرانية غارات جوية على قوات مشاة روسية في المنطقة العسكرية الوسطى.

وقال البيان إن القوات الأوكرانية أسقطت طائرتين روسيتين وأسرت 3 طيارين، فيما قتل الرابع، وأسقطت خمس طائرات هليكوبتر وطائرة مسيرة، إضافة إلى طائرة حربية من طراز Su-25.

واستأنف الجيش الروسي مهاجمة مدينة ماريوبول الساحلية جنوب شرق أوكرانيا، وواصل التقدّم في مناطق أوكرانية أخرى مع استمرار القتال العنيف حول العاصمة كييف.

ونتيجة لاستمرار القتال في أوكرانيا، تفاقمت الأزمة الإنسانية مع بلوغ عدد اللاجئين خارج البلاد 1,37 مليون شخص منذ بدء الغزو، وفق الأمم المتحدة.

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