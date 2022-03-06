الجيش الأوكراني يعلن مقتل أكثر من 11 ألف جندي روسي منذ بدء الحرب

هبة بريس _ وكالات

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، الأحد، مقتل أكثر من 11 ألف جندي روسي منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي.

وكشفت الحكومة الأوكرانية في بيان، السبت، عن خسائر ألحقتها قواتها بالجيش الروسي.

وشهدت معارك السبت، خسائر في صفوف الجيش الروسي، بحسب البيان، إذ شنت القوات الأوكرانية غارات جوية على قوات مشاة روسية في المنطقة العسكرية الوسطى.

وقال البيان إن القوات الأوكرانية أسقطت طائرتين روسيتين وأسرت 3 طيارين، فيما قتل الرابع، وأسقطت خمس طائرات هليكوبتر وطائرة مسيرة، إضافة إلى طائرة حربية من طراز Su-25.

واستأنف الجيش الروسي مهاجمة مدينة ماريوبول الساحلية جنوب شرق أوكرانيا، وواصل التقدّم في مناطق أوكرانية أخرى مع استمرار القتال العنيف حول العاصمة كييف.

ونتيجة لاستمرار القتال في أوكرانيا، تفاقمت الأزمة الإنسانية مع بلوغ عدد اللاجئين خارج البلاد 1,37 مليون شخص منذ بدء الغزو، وفق الأمم المتحدة.

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