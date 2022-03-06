إعلام إسرائيلي: وفد من رجال أعمال مغاربة يزور تل أبيب
أكدت تقارير إعلامية إسرائيلية أن وفدا من رجال أعمال مغاربة يزور تل أبيب نهاية الأسبوع الثاني من مارس الجاري لتوقيع اتفاقيات اقتصادية.
وحسب تصريحات نقلها موقع i24 عن مصدر خاص، تبدأ الزيارة في 13 مارس وتستمر لمدة 3 أيام.
وأوضح المصدر أن الوفد سيزور إسرائيل على متن طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية، وستكون تلك الرحلة بداية انطلاق الرحلات المباشرة بين تل أبيب والدار البيضاء.
وفيما أكد المصدر أن الوفد المغربي تابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ويرأسه شكيب لعلج، رئيس الاتحاد، أوضح أنه سيقوم بـ “توقيع اتفاقيات وتدعيم الشراكات الثنائية في المجال الاقتصادي”.
ولفت إلى أن هذه الزيارة تأخرت عن موعدها الذي كان مقررا بسبب إغلاقات كورونا.
وتوقع المصدر أن يطلع الجانب الإسرائيلي نظيره المغربي على “فرص الاستثمار التي توفرها إسرائيل لفائدة المستثمرين من مختلف دول العالم، إضافة إلى توقيع اتفاقيات للتعاون وخلق الشراكات بين المقاولات الإسرائيلية ونظيرتها المغربية في مجالات اقتصادية متعدد”.
16 تعليقات
هل اسرائيل عادلة حتى تمنح لها صفة مراقب في افريقيا أم تريد تمهد لخارطة الطريق التي رسمها جورج بوش قبل غزو العراق؟…
اسرائيل في كل بلد بدون استثناء بشركاتها بمنتوجاتها بتعاونها ولكن حذاري من استعمارها لبلد ما …
إسرائيل دولة ديمقراطية تحترم الحريات وغيرها اما بالنسبة لعلاقته بالمغرب المغرب فقط من أجل التعاون الأمني والاقتصادي.لان المغرب دات سيادة لا يتحكم في احد ..
محاولات الكيان دخول في علاقة مع المغرب له هدف واحد زيادة التفرقة و نشر الفتن اينما حلوا يحل معهم الخراب و الفتن شعارهم الاول فرق تسد أما من يشد على يدهم مجرد دول ليس لها كلمة في إفريقيا فالمغرب لا وزن لهم مقارنة بعمالقة افريقيا ..
إسرائيل تدافع عن سياستها و حدودها لكن بعض الدول قسمت فلسطين الى حركات و فصائل و منظمات رغم أن أغلب الفلسطينيين لهم عقود عمل بالشركات و المصانع داخل إسرائيل .
حسبي الله ونعم الوكيل …
نتمنى ان تكون علاقة جدية بين المغرب واسرائيل. فلم نسمع يوما أن إسرائيلي دمر مسجدا أو كنيسة أو معبدا ، لم نسمع يوما أن إسرائيل تتدخل في شؤون الشعوب ، كل هذا لم نجده إلا عند العرب او المسلمين إذا صح التعبير..
اسرائيل اصبحت قوة كبيرة في المنطقة العربية وفي كل مكان و في العالم اقتصاديا وسياحيا وعسكريا ..
إسرائيل مصدر للفتن و النزاعات لابد ان تكون عندها نية ما سواء كانت صافية او سيئة في علاقتها مع المغرب ..
المغرب لا يهدد احد فقط للدفاع عن النفس ووحدته الترابية وتطوير اقتصاده ..
حسبي يا الله ونعم الوكيل فيكم هدفنا من هذه العلاقة الثنائية ليس ان يزرعوا الفتنة بين المسليمين والعراب…
اتقوا الله في انفسكم واعلموا انكم مسؤولون على كلامكم يوم القيامة الا ترون معي اننا ندعوا عليهم صباح مساء لكن نراهم لا يزدهم ذلك الا تقدما وازدهار واصبحوا في مراكز متقدمة في كل شيء ونحن الذين ندعي الثقة والكلام الطيب والاخلاق والعفة متخلفيين في كل شيء اتقوا الله في خلق الله كلنا بشر ..
ولن ترضا عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم..
عاشت العلاقات المغربية الإسرائيلية ولاعزاء للحاقدين…
الله. الوطن. الملك. من طنجة إلى لكويرة وعاشت الدولة العلوية الشريفة في علاقتها مع اسرائيل ..
قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ [الممتحنة:1].
وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ [المائدة:51
اللهم احفظ الأمة العربية والإسلامية من الفتن ..