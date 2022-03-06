المغرب واسرائيل
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إعلام إسرائيلي: وفد من رجال أعمال مغاربة يزور تل أبيب

2022-03-06 / 9:37 صباحًا
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هبة بريس _ وكالات

أكدت تقارير إعلامية إسرائيلية أن وفدا من رجال أعمال مغاربة يزور تل أبيب نهاية الأسبوع الثاني من مارس الجاري لتوقيع اتفاقيات اقتصادية.

وحسب تصريحات نقلها موقع i24 عن مصدر خاص، تبدأ الزيارة في 13 مارس وتستمر لمدة 3 أيام.

وأوضح المصدر أن الوفد سيزور إسرائيل على متن طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية، وستكون تلك الرحلة بداية انطلاق الرحلات المباشرة بين تل أبيب والدار البيضاء.

وفيما أكد المصدر أن الوفد المغربي تابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ويرأسه شكيب لعلج، رئيس الاتحاد، أوضح أنه سيقوم بـ “توقيع اتفاقيات وتدعيم الشراكات الثنائية في المجال الاقتصادي”.

ولفت إلى أن هذه الزيارة تأخرت عن موعدها الذي كان مقررا بسبب إغلاقات كورونا.

وتوقع المصدر أن يطلع الجانب الإسرائيلي نظيره المغربي على “فرص الاستثمار التي توفرها إسرائيل لفائدة المستثمرين من مختلف دول العالم، إضافة إلى توقيع اتفاقيات للتعاون وخلق الشراكات بين المقاولات الإسرائيلية ونظيرتها المغربية في مجالات اقتصادية متعدد”.

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