“أطباء بلا حدود”.. الوضع في ماريوبول كارثي

2022-03-06 / 9:08 صباحًا
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هبة بريس _ وكالات

وصفت منظمة “أطباء بلاد حدود” الطبية الدولية الوضع الإنساني الحالي في مدينة ماريوبول الأوكرانية بأنه كارثي.

وأضاف البيان أن الإمدادات الغذائية “تنفد” و”لا توجد مياه أو كهرباء وتدفئة”، مدققا: “تم تعطيل اتصال الإنترنت والهاتف. ولحقت أضرار مادية بالغة بالمستشفيات والمحلات التجارية والمباني السكنية.

وقال أحد موظفي المنظمة المتواجد داخل ماريوبول إنه من أجل الحصول على المياه، كان لا بد من جمع الثلج ومياه الأمطار.

هذا وعبرت المنظمة عن مخاوفها على أمن موظفيها و”الآلاف من الناس الذين وجدوا أنفسهم في مثل هذه الحالة الهائلة”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الساعة 10:00 صباحا أمس عن فرض تهدئة لإجلاء السكان المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا.

كانت مدينة ماريوبول التي يقطنها أكثر من 450 ألف شخص، في لحظة إعلان جمهورية دونيتسك الشعبية من جانب واحد في عام 2014، ثاني أكبر مدينة في الجمهورية بعد دونيتسك. لكن السلطات الأوكرانية استأنفت في يونيو 2014 سيطرتها على المدينة، فيما كانت الضواحي الشرقية للمدينة على ساحل بحر آزوف إحدى أهم أماكن المعارك الشديدة في جنوب شرق أوكرانيا. وفي 5 مارس الجاري أعلن رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، أن قوات الجمهورية أنهت تطويق المدينة.

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‫13 تعليقات

  1. يجب إيقاف الحرب لأنها ستخلف دمارا شاملا معنويا وبشريا وماديا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. اتقوا الله وراعوا لحالة الاطفال والمسنين..

  2. إذا استمرت لمدة طويلة والنزاع قائم بينهما ستقع كارثة كبرى لايحمد عقباها بالنسبة العالم بأكمله وذالك خلف المجاعة والتشرد والبطالة وووووو.

  4. لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.ليس تلك المدينة الأوكرانية ماريوبول ستذهب ضحية الحرب وإنما المدن الأخري سيقع لها نفس المشكل الم يكن هناك تدخلات خارجية سياسية..يجب فك المشكل بينهما حتى لا تكون الصدمة أقوى للعالم بأكمله….

  5. ستخلف هذه الحرب ايعاقات جسدية ونفسية في نفسية المصابين جراء هذه الحرب المدمرة..ونطلب من الله تعالى السلامة والسلم يآرب ولطفك بهم…

  6. إنها أسلحة الدمار الشامل التي ستقوم بها روسيا ضد أوكرانيا يجب منعها كليا حتى لا تتسرع ويكون الثمن والضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم….

  10. آه يادنيا !!!!!!لماذا البشرية تحارب على شئ لن يبقى ولن يدوم؛ كلنا راجعون إلى آلله؛ فما هذه الحروب المدمرة …. حسبنا الله ونعم الوكيل..

  11. أزمة الحروب أقوى أزمة في العالم بالاخص الدول الفقيرة والكادحة التي يكثر فيها المجاعة والتشرد وهذا ما سيسبب كارثة كبرى لايحمد عقباها…

  13. مع الأسف الشديد أن الدول لن تتدخل لمنع هذه الحرب الذي دمرت المدن وذهبوا ضحيتها ابرياء وبالاخص الأطفال الذين لا حولة لهم ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

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