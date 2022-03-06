طقس الأحد.. زخات مطرية وأجواء باردة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد، نزول أمطار أو زخات مطرية فوق عدد من مناطق البلاد، بما في ذلك شمال ووسط المملكة، الأطلس، الريف، الساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية.

ومن المتوقع تساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومحليا فوق الهضاب العليا الشرقية التي يتعدى علوها 1600م.

وسيبقى الطقس باردا نسبيا مع تكون صقيع محلي خلال الصباح والليل فوق مناطق الأطلس، الريف، الجنوب-الشرقي للبلاد و المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما بجنوب البلاد وبمنطقة سوس، مع تناثر حبات من الغبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 4 و2 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 2 و7 درجات بالمنطقة الشرقية، الجنوب- الشرقي وهضاب الفوسفاط، وما بين 7 و13 درجة بشمال ووسط البلاد، وما بين 11 و16 درجة بالجنوب.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا ملموسا تحديدا فوق وسط البلاد وفوق مرتفعات الأطلس.

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