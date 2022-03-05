ميناء بني أنصار … إستراتجية معقلنة وتنزيل للتوصيات الملكية بخصوص الإستثمار

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

عرف ميناء “بني أنصار” بالناظور خلال السنوات الأخيرة رواجا إقتصاديا وتجاريا هاما إنعكس بشكل إيجابي على ساكنة المنطقة وخلق فرص شغل كثيرة في أوساط ساكنة المدينة وضواحيها سواء في القطاعين الخاص أو العام.

ميناء الناظور “بني أنصار” وحسب مؤشرات معلنة ودقيقة أصبح ينافس كبريات الموانئ الوطنية من حيث إجمالي الصادرات والواردات إضافة أنه صار وجهة مفضلة للعديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالمهجر والسياح الأجانب بفضل التنظيم المحكم الذي تنهجه مختلف المصالح والأجهزة العاملة فيه، إذ سجلت “هبة بريس” في مناسبات كثيرة إرتسامات طيبة من مغاربة العالم كلها تثني عن المجهودات الحثيثة التي يقوم بها جهاز الجمارك والأمن الوطني كل سنة من أجل ضمان عودة ومغادرة في مستوى التطلعات والتعليمات التي يوصي بها جلالة الملك محمد السادس لبلورة الإستراتيجية الجديدة في خلق مناخ مناسب للإستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وكذا مواكبة عمليات العبور بالنسبة لجاليتنا بالخارج.

ويواكب هذه التعليمات في الميدان مسؤولون وفاعلون إقتصاديون وخبراء كل من موقعه للرقي بالخدمات المينائية وجعلها تتماشى وثورة الرقمنة التي ساهمت بشكل كبير في تبسيط إجراءات إدارية كانت بالأمس القريب محط إنتقاذات بالجملة من قبل المستثمرين، إذ كانت أهم الأسباب في تأخير عمليات الشحن والتفريغ خاصة على مستوى البواخر التجارية للحاويات والسلع التي تخضع لنظام التصدير والإستيراد.

ويعتبر عامل إقليم الناظور “علي خليل” أول من يعود لهم الفضل في تنفيذ هذه الإستراتيجية الفعالة والناجعة من أجل جعل ميناء “بني أنصار” على ما هو عليه اليوم من إستقرار وإلتزام بين المستثمرين والقطاعات الحكومية الساهرة على مراقبة هذا النشاط الإقتصادي الذي يعتبر موردا أساسيا في تنمية الإقتصاد الوطني وبالتالي إنعكاساته الإيجابية الغير مباشرة على واقع ورفاهية المواطن المغربي.

وكما هو معمول به في العالم ككل، يسهر جهاز آخر لا يقل أهمية عن سابقه في مراقبة كل السلع المعدة للتصدير والإستيراد عبر منصة خاصة للتأكد من سلامتها ومطابقتها للوثائق المرفقة والمصرح بها لدى مصلحة الجمارك، وذلك عبر فرق من المفتشين الجمركيين والأعوان والإداريين الذين يسهرون ليلا ونهارا وطيلة أيام السنة لحماية الإقتصاد الوطني من آفة التهريب وحماية صحة المستهلك المغربي من بعض المواد التي من شأنها أن تضر به في حال ما إذا لم يتم إخضاعها للإختبارات اللازمة والتأكد من سلامتها على مختلف الأصعدة.

المدير الجهوي للجمارك بجهة الشرق “عبد الرحيم قلوش” بدوره يسهر على التطبيق السليم لمذكرات الإدارة العامة للجمارك سواء في شقها المتعلق بالمراقبة الدقيقة والتتبع عن قرب لكافة المديريات التابعة لنفوذه الجغرافي وذلك عبر زيارات ميدانية مفاجئة، كما يحرص على الحضور الفعلي للإجتماعات الداخلية التي تنظمها إدارات الجمارك بكل من “وجدة و الناظور” قصد معرفة بعض المشاكل التقنية التي تعترض عمل آمريات الصرف والمفتشين والأعوان وكذا مشاكل المستثمرين ورؤوس الأموال الذين عبروا في مناسبات عديدة عن إستيائهم مما وصفوه ب” التأخير الغير مبرر” في معالجة بعض الملفات التجارية، غير أن حقيقة الأمر _ حسب تحقيقات أجراها موقع هبة بريس” كشفت عن أن التأخيرات لا تخص مصلحة الجمارك بل مردها إلى الشركة المفوض لها تسيير الميناء أو إلى وجود تلاعبات في الفواتير ومحتوياتها التي تكون غير مطابقة للواقع، وهذا الإشكال يترتب عليه إجراءات أخرى يكون المصدر أو المستورد في غنى عنها إن كان التصريح مطابقا لما تحتويه كل حاوية، ويسهر كما سبق القول عن هذه العملية مفتشون وأعوان جمركيون بتنسيق مع رؤسائهم المباشرين وغير المباشرين، وفي هذا الصدد يكون المدير الإقليمي للجمارك ” محمد الباعون” ، ورئيس شعيبة الجمارك “إدريس نقام ” على علم بكل خرق او تلاعبات في نوعية السلع التي غالبا ما يحاول بعض التجار وليس كلهم عدم التصريح بكمياتها الحقيقية أو نوعيتها حسب المشار إليه في وثيقة العملاء او ما يسمى ب “الترانزيتور “.

ويتم التنسيق بين كل هذه المصالح الجمركية كل حسب إختصاصاته لضمان سيرورة هذه العملية المعقدة في أحسن الظروف وإعطائها المصداقية اللازمة لدى جمارك الدول الأخرى التي تستقبل موانئها حاويات قادمة من المغرب سواء على متن البواخر أو شاحنات النقل الدولي.

هذا ويبقى ميناء “بني انصار” بالناظور رقما صعبا بالنسبة للجارة الشمالية، حيث تؤكد تقارير إعلامية إسبانية ان حجم المباذلات التجارية بين ميناء “مليلية المحتلة” وباقي الموانئ الدولية تقلص بشكل لافت للنظر مباشرة بعد إعلان المغرب عن إفتتاح ميناء “بني أنصار” في وجه الملاحة التجارية الدولية، وتجهيزه بكل ما يلزم من آليات وتجهيزات حديثة جعلت منه أحد أهم الأقطاب الإقتصادية بإمتياز.

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