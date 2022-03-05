روسيا ..مرسوم من بوتين لتعويض عائلات العسكريين ممن قتلوا خارج البلاد

2022-03-05 / 11:07 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما حول تعويض عائلات العسكريين الروس الذين قتلوا أثناء العمليات العسكرية في أوكرانيا وسوريا.

وينص المرسوم على دفع مبلغ 5 ملايين روبل (47 ألف دولار) لعائلات ضحايا الجيش والحرس الوطني الروسي في العمليات العسكرية على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا وسوريا.

ويقضي المرسوم كذلك بدفع تعويضات قدرها 3 ملايين روبل (28 ألف دولار) للعسكريين الروس الذين أصيبوا بجروح أثناء المشاركة في العمليات القتالية على أراضي دونيتسك ولوغانسك وأوكرانيا وسوريا.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا انطلقت في 24 فبراير الماضي.

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