أمن العيون يطيح بشخص ويحجز 2700 غرام من “الشيرا”

2022-03-05 / 9:36 مساءً
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هبة بريس-أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون، إستطاعت توقيف شخصا يبلغ من العمر 30 سنة، لاشتباه تورطه في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى إيقاف المشتبه فيه على مستوى حي كاطالونيا بمدينة العيون، بعد إعداد كمين محكم له، ليتم ضبطه متلبسا بحيازة كمية من مخدر الشيرا والاقراص المخدرة.

عملا بالمقتضيات القانونية لحالة التلبس، تم إجراء تفتيش دقيق بداخل مسكنه، مما أسفر عن حجز ما مجموعه 2700 غرام من مخدر الشيرا، بالإضافة إلى 74 قرص مهلوس من نوع “الإكستازي” و”ريفوتريل”، كما جرى حجز مبلغ مالي يشتبه كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي، بالإضافة إلى هاتفين نقالين يستعين بهما في اتصالاته مع الزبائن.

يضيف المصدر الأمني أنه تم إخضاع المشتبه فيه لتدابير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة قصد إيقاف كل من له ارتباط بهاته القضية.

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