أوكرانيا ..استهداف صحافيي التلفزيون”العربي” شمال العاصمة كييف

هبة بريس - متابعة

تعرض الزميلين بشبكة التلفزين العربي ، عدنان جان وحبيب ديمرجي ، لاطلاق نار من طرف القوات الروسية اثناء تاديتهما لعملهما بمنكقة اربين شمال اوكرانيا .

وأكد التلفزيون “العربي” أن الزميلين عدنان جان والمصور حبيب ديمرجي يقومان بعملهما الصحافي بكل مهنية وحيادية، ويطالب القوات الروسية والأوكرانية بضمان سلامة الزميلين، ويحمّلهما مسؤولية سلامتهما، وذلك بعد تعرضهما لإطلاق نار مباشر.

كما طالب التلفزيون كافة الهيئات الصحافية الدولية بالتدخل لضمان سلامة فريقه العالق في منطقة إربين شمالي كييف.

وأكد الزميل عدنان أنه عالق، مع المصور ديمرجي، في منطقة بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية، حيث تدور اشتباكات عنيفة بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة.

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