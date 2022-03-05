ازدواجية المعايير …الحرس الاسباني يعتدي بوحشية على مهاجر غير شرعي أثناء تسلقه لسياج مليلية المحتلة

2022-03-05 / 8:36 مساءً
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هبة بريس - الرباط

تعرض عشرات المهاجرين المنحدرين من دول افريقيا جنوب الصحراء ، لاعتداءات وحشية من طرف الحرس المدني الاسباني ، أثناء محاولتهم التسلل الى ثغر مليلية المحتلة عبر السياج “الحدودي ” انطلاقا من مدينة الناظور الاربعاء الماضي .

وأظهرت لقطات مصورة كيف عمد أفراد من الحرس المدني الاسباني الى تعريض مهاجر غير شرعي أثناء تسلقه للسياج الشائك ، لمعاملة سيئة تكشف الوجه الحقيقي للجارة الشمالية التي تتغنى بشعارات حقوق الانسان واللاجئين، وهو مايؤكد ازدواجية المعايير لدى حكومة سانشيز .

ونفذ أزيد من 2500 مهاجر ينتمون لدول افريقيا جنوب الصحراء ، عملية اقتحام جماعية لسياج مدينة مليلية المحتلة “الحدودي ” يوم الاربعاء الماضي قبل ان يتمكن 500 فرد منهم من الوصول للثغر السليب .

وقد تم نقل عدد من المهاجرين الذين تسللوا الى المدينة المحتلة للمستشفى المحلي بمليلية بعد اصابات تعرضوا لها اثناء عملية الاقتحام .

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تعليق واحد

  1. الأفارقة يعودون إلى بلادهم افضل لهم من عسل اسبانيا وغيرها من الدول الكافرة اليس أفريقيا غنية بالمعادن التي تستفيد منها روسيا اولا الذهب وما ادراكم ما الذهب والثروات الأخرى تنهيها فرنسا وإسبانيا وغيرهم من البلدان الكافرة عودوا إلى بلادكم وثوروا في وجه حكامكم المنافقين جميعهم بدون استثناء يا ام البلدان يا أفريقيا قالها العربي باطمة الله يرحم في احد أغانيه الثورية،

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