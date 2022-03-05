الحسيمة ..حكم بالاعدام في حق متهم بقتل زوجته ورضيعتهما

هبة بريس - مكتب طنجة

قررت غرفة الجنايات بحكمة الاستئناف بالحسيمة، تأييد القرار الابتدائي القاضي بادانة متهم بقتل زوجته وطفلته وحكمت عليه بعقوبة الاعدام ، وذلك بعد متابعته بتهمة للقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد .

وبعد اخضاع المتهم للخبرة الطبية النفسية ، قضت هيئة المحكمة بادانته من اجل المنسوب اليه والحكم عليه ابتدائيا بالسجن المؤبد، وهو الحكم الذي رفعته الغرفة الاستئنافية الى الاعدام.

وتعود تفاصيل الجريمة المروعة الى سنة 2020 بدوار “تمايلت” التابع لجماعة بني بوشيبت قيادة تبرانت باقليم الحسيمة، حيث اقدم المتهم وهو في عقده الرابع على قتل زوجته البالغة من العمر 31 سنة، ورضيعها البالغ من العمر 4 اشهر، بعد ان وجه اليهما عدة ضربات بواسطة ساطور، وارداهما قتيلين في عين المكان

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