روسيا: مصريون وأردنيون يُستخدمون دروعا بشرية في أوكرانيا

2022-03-05 / 7:45 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قالت وزارة الدفاع الروسية، السبت، إن القوات الأوكرانية تحتجز أكثر من 5 آلاف أجنبي من بينهم عرب، وتستغلهم دروعا بشرية، في إطار الحرب الدائرة بين الطرفين.

وأوضحت الوزارة في بيان: “تحتجز الكتائب القومية النازية الأوكرانية (الاسم الذي تطلقه على القوات الأوكرانية) أكثر من 5 آلاف أجنبي وتستغلهم دروعا بشرية”.

وأوضحت أن “بين المحتجزين في خاركيف (شرقي أوكرانيا) 1500 طالب هندي، و40 مصريا و200 أردني و15 من فيتنام”، مضيفة أن “هناك أجانب محتجزين في سومي (شمال شرقي أوكرانيا)”.

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