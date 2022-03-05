تضم 39 عضوا..برلمان “الحمامة” يصادق على لائحة أعضاء المكتب السياسي الجديد

2022-03-05 / 7:14 مساءً
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هبة بريس - الرباط

صادق المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت 05 مارس بالإجماع، على لائحة أعضاء المكتب السياسي للحزب التي تقدم بها رئيس الحزب عزيز أخنوش عقب تجديد الثقة فيه لولاية ثانية على رأس حزب “الحمامة”.

وضمت اللائحة 39 عضوا ، من بينهم رشيد الطالبي العلمي، ومحمد أوجار ومحمد بوسعيد، و محي الدين حجاج، ومريم الرميلي، وكمال صبري، وزينة شاهين، ومحمد الأمين حرمة الله، ومحمد شوكي، وموران شبعتو، وكريم اشنكلي، كما ضمت اللائحة التي قدمها أخنوش لعضوية المكتب السياسي للحمامة، كل حسن الفيلالي، وامباركة بوعيدة، وعمر مورو، أعضاء بالمكتب السياسي، إلى جانب محمد القباج، ومحمد بوريقة، وشفيق بنكيران، وحسن عكاشة، وأسماء غلالو، ويوسف شيري، وفاطمة خير ووفاء جمالي

أما بخصوص الأعضاء بالصفة ضمن القيادة الجديدة لحزب الأحرار، فقد ضمت اللائحة كل من الوزراء في حكومة أخنوش ويتعلق الأمر بكل من شكيب بنموسى، ومحسن الجزولي، ومحمد الصديقي، ومصطفى بايتاس، ونادية فتاح علوي، وفاطمة الزهراء عمور، إضافة إلى رئيسي الفريقين البرلمانيين، محمد غياث ومحمد الباكوري، ورئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أمينة بنخضرا .

وقد تم اليوم السبت، إعادة انتخاب عزيز أخنوش، بالإجماع، رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار لولاية جديدة حيث تقدم مرشحا وحيدا لرئاسة الحزب، بعد حصوله على 2548 صوتا.

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